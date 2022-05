Manifesti della Lega strappati e bruciati, Rancan: “Gesti che aumentano la nostra determinazione”

Manifesti elettorali della Lega sono stati strappati e dati alle fiamme nella frazione di Mucinasso (Piacenza) ieri sera. “Cosa pensino di ottenere con un gesto così violento e irrispettoso, mi sfugge. Tuttavia, è certo che questo vandalismo “democratico” non fa altro che aumentare la nostra determinazione per continuare a batterci in prima linea per il bene dei piacentini”. Così il capogruppo della Lega Er, Matteo Rancan, commenta l’episodio vandalico accaduto in una frazione del capoluogo piacentina.

“Alla luce di quanto successo è necessario non abbassare la guardia ed, allo stesso tempo, evitare che il livello di tensione cittadino aumenti: ogni provocazione o attacco alla democrazia non può che essere respinto con fermezza” conclude Rancan.