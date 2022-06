“I cattolici in politica”, incontro con la lista Liberali piacentini – Terzo polo

Venerdì 10 giugno, alle ore 18 presso la sala comunale di via Taverna 39, a Piacenza, si terrà un incontro promosso dalla lista Liberali piacentini – Terzo polo sul tema “I cattolici in politica”: verso le elezioni comunali con la partecipazione del candidato sindaco Corrado Sforza Fogliani e dei candidati Danilo Anelli, razdor della Famiglia Piasinteina, e del professor Francesco Mastrantonio, insegnante. In un libero confronto di idee si cercherà di affrontare un tema che ha interrogato da sempre i cattolici, talvolta con prese di posizioni diverse.

L’ingresso è libero.