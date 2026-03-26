LILT Piacenza, il 28 e 29 marzo appuntamenti informativi per la settimana oncologica

Nel 2025 in Italia si sono registrate circa 390 mila nuove diagnosi di tumore, un dato che sottolinea l’importanza di promuovere una cultura della prevenzione e di adottare corretti stili di vita. Questa è la mission principale di Lilt Piacenza che, come ogni anno, promuove la settimana nazionale oncologica prevista dal 21 al 29 marzo .

In questo contesto, l’associazione organizza una serie di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. In particolare, in città saranno allestite delle postazioni informative dove i volontari Lilt saranno a disposizione per distribuire materiale informativo sulle iniziative dell’associazione e promuovere la cultura della prevenzione.

Dopo l’apertura di sabato 21 marzo, i banchetti saranno presenti ancora sabato 28 tutto il giorno e domenica 29 marzo la mattina, in Piazza Cavalli davanti al negozio Max Mara.

I cittadini potranno così ricevere informazioni preziose e consigli utili per la propria salute, e avranno la possibilità di unirsi alla comunità di Lilt Piacenza nella lotta contro il cancro.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy