L’insegnante di danza Raymond Lukens a Piacenza il 5 maggio

Conto alla rovescia per l’arrivo a Piacenza del maestro Raymond Lukens: uno dei principali insegnanti di danza classica a livello internazionale. Lukens è famoso in tutto il mondo per aver creato per l’ABT®

(American Ballet Theatre) il metodo National Training Curriculum di New York.

Lukens, che ha una carriera internazionale come ballerino, viaggia in tutto il mondo insegnando ed esaminando il curriculum nazionale di formazione ABT®. Domenica 5 maggio il maestro Lukens sarà a Piacenza ospite della Scuola di Danza “Petit Pas”, nelle ampie sale prove dell’Ostello del Teatro (in via Trento 29/C), per condurre gli esami di una ventina di talentuose e

giovanissime allieve (di età compresa fra i 6 e i 13 anni).



La scuola di Danza Petit Pas è diretta dalla maestra Ottavia Marenghi e nelle due sedi in cui è attiva (alla Besurica e presso l’Ostello del Teatro) è l’unica realtà di Piacenza a seguire i principi del metodo Cecchetti Classical Ballet dell’organizzazione I.S.T.D. (Imperial Society of Teachers of Dancing) e dell’ABT® National Training Curriculum di New York.



La maestra Marenghi, seppur molto giovane, ha incrociato nel suo percorso di formazione il maestro Lukens e “con orgoglio ed emozione”, ha dichiarato, domenica 5 maggio, insieme al suo staff, accoglierà il maestro.