Una città per tutti: “L’integrazione parte dalla scuola, valori condivisi senza rinunciare alla propria identità” – AUDIO

“L’integrazione parte dalla scuola, attraverso regole condivise e valori condivisi, ma senza rinunciare alla propria identità”. Nelle parole del prefetto Paolo Ponta il significato del progetto “Una città per tutti”. Si tratta di un video dal titolo appunto “UNA CITTA’ PER TUTTI”, realizzato nell’ambito del PROGETTO-3862 F.A.M.I. “C.I.A.K…..AZIONE! Competenze per l’Integrazione e Aumento del Know-how” (Capofila del progetto la Prefettura di Piacenza). Un progetto che ha previsto tra le altre azioni anche la realizzazione di attività laboratoriali sulle dinamiche identitarie e relazionali vissute dai cittadini di seconda generazione.

Gli incontri, progettati e condotti da Carla Chiappini, si sono svolti presso quattro classi terze dell’Istituto “A. Volta” di Castel San Giovanni e due classi della scuola media “Anna Frank” di Piacenza e vengono raccontati nel video “Una città per tutti” (durata 26 minuti).

Un lavoro di riflessione, interviste e scritture autobiografiche realizzato in due realtà scolastiche caratterizzate da una significativa presenza di studenti immigrati di prima e soprattutto seconda generazione.

Le parole dei ragazzi, degli insegnanti e della stessa Dirigente dell’Istituto “A. Volta” evidenziano la complessità e la grande ricchezza del frequentare e gestire una scuola in cui convivono storie, memorie, lingue e culture differenti.

Il video, di fatto, racconta soprattutto con le voci e i volti delle giovani e dei giovani protagonisti una possibilità, un’apertura verso il futuro.