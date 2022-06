Lista 3V, comizio in piazza Cavalli con la candidata Samanta Favari e il segretario Luca Teodori

La lista 3V, in corsa per le elezioni amministrative a Piacenza con la candidata sindaca Samanta Favari, invita tutti i cittadini ad un comizio il giorno mercoledì 8 giugno, in piazza Cavalli a Piacenza, alle ore 21.00. Saliranno sul palco il segretario del partito 3V Luca Teodori, il medico chirurgo e consigliere

nazionale 3V Domenico Battaglia, il consigliere nazionale 3V Paolo Svegli e la nostra candidata

sindaca Samanta Favari. Per pensare ad una nuova Piacenza, stiamo lavorando con tutta la nostra passione ed il nostro coraggio, per mettere, anche nella nostra città, l’essere umano al centro.