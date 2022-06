Calcio Dilettanti – Mercoledì la finale della Coppa Coni di Terza Categoria: Gropparello contro Travese – AUDIO

Mercoledì sera al “Curtoni” di Borgonovo andrà in onda la finale di Coppa Provinciale Coni di Terza Categoria tra Gropparello e Travese. L’appuntamento è per le 20.30: chi vincerà tra le due salirà direttamente in Seconda Categoria. Ci si gioca tutto in 90 minuti con eventuali supplementari e rigori.

Le curiosità

Il calcio d’inizio verrà dato da Ettore Guglieri, ex capitano del Fiorenzuola, e le due squadre e la terna arbitrale entreranno in campo indossando una maglietta con una scritta sul valore umano delle differenze e a sostegno di ogni genere di inclusione.

L’evento è stato presentato da Robert Gionelli

Chi vincerà la Coppa?

Secondo Agi “noi non ci aspettavamo di essere in finale, daremo il massimo nonostante qualche infortunio”, Piazza ha ribattuto che, comunque vada, “per noi sarà una stagione eccellente, per una realtà come Gropparello è difficile mettere in piedi squadre con budget vicini allo zero”.