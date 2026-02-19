Le Storie di Confesercenti, nasce “Locanda Contemporanea” nella frazione di Piacenza I Vaccari

Le Storie di Confesercenti, a Piacenza nasce “Locanda Contemporanea” nella frazione I Vaccari. Fabrizio Samuelli si è recato sul posto, a lavori in corso per l’imminente apertura, incontrando il titolare della futura attività, Marcello Rossi.

Il protagonista della puntata di Storie di Confesercenti arriva dall’esperienza del locale “Umani Gastrobar” dove ha proposto ai parmensi le eccellenze gastronomiche piacentine. Marcello vanta un’esperienza internazionale che lo ha portato a lavorare a Sidney per le Olimpiadi del 2001 e anche a Londra.

Far apprezzare a Parma i prodotti piacentini è come vincere il derby a San Siro

Sì, la location era perfetta per fare un ristorante trasversale. In particolare pensati per passare un ottimo momento in compagnia, il tutto degustando naturalmente i nostri salumi DOP piacentini e i vini dei nostri colli. Poi naturalmente non abbiamo tolto spazio ai nostri classici primi piatti piacentini.

I parmensi hanno gradito l’idea

Piano piano ci siamo fatti voler bene, dopo il resto è venuto da sé. All’inizio magari c’è stato un scetticismo, ma poi li abbiamo conquistati.

Nonostante il successo a Parma, la mancanza del propio territorio si è fatta sentire e Marcello ha deciso di tornare a casa, infatti i primi di marzo, nella frazione I Vaccari, aprirà il locale “Locanda Contemporanea” in via Dolzane 17. L’intenzione è quella di portare a Piacenza tutte le idee raccolte nel tempo e nelle precedenti esperienze lavorative.

L’idea è quella di una piccola bottega di paese che comprenderà prodotti del territorio, ma anche particolarità italiane come formaggi trentini e altre specialità. Verrà fatto naturalmente senza togliere spazio ai nostri super prodotti piacentino DOP e DOC.

Locanda Contemporanea è pronta a coniugare varie anime di gusto e socialità all’insegna soprattutto delle eccellenze gastronomiche piacentine. Un altro obiettivo è quello di essere un punto di riferimento per la comunità della frazione di Piacenza.

A pranzo saremo aperti con un menù pensato per i lavoratori, mentre a cena il menù sarà alla carta. Poi ci saranno alcuni momenti con aperitivi e altre idee. Infatti l’intenzione è quella di creare eventi, feste private come ad esempio i compleanni per i bambini.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy