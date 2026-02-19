L’imprenditore Angelo Rossi ripristina dodici postazioni informatiche alle scuole De Gasperi e Don Minzoni

Angelo Rossi, titolare di Informatica e Comunicazione, ha ripristinato l’operatività delle aule delle scuole elementari De Gasperi e Don Minzoni di Piacenza, permettendo nuovamente l’utilizzo delle lavagne multimediali e delle dotazioni informatiche. Nelle ore successive ai furti avvenuti nei circoli scolastici III e VIII, Rossi ha contattato gli istituti fornendo computer ricondizionati, dotati di tutti i software necessari all’utilizzo nelle aule.

«Un furto che colpisce le scuole colpisce l’intera comunità. È da questo presupposto che nasce la pronta risposta al grave episodio avvenuto nei circoli scolastici 3 e 8 di Piacenza, dove sono state sottratte 12 postazioni informatiche, compromettendo l’operatività delle aule e l’utilizzo delle LIM», dice Angelo Rossi.

«Quando Alessandro Molinari, figura chiave per l’Education in Confindustria Piacenza, ci ha informato di questo furto ignobile ai danni delle scuole ci siamo subito attivati insieme per dare una risposta concreta. In pochi giorni siamo riusciti a ripristinare l’operatività delle aule».

«Un ringraziamento speciale va al nostro fornitore Marcello De Bonis, che ci ha donato decine di tastiere e mouse, e al mio staff, in particolare a Federico Visin, che nei mesi scorsi ha dedicato svariate ore del suo tempo a dare una seconda vita all’hardware».

L’intervento si inserisce in un percorso portato avanti da “Informatica e Comunicazione”, società che progetta e gestisce infrastrutture informatiche aziendali, reti, sistemi di sicurezza informatica, oltre a occuparsi di realizzazione di siti web e marketing online, che da anni recupera computer e li fornisce gratuitamente ad associazioni e privati: «Nel corso dei decenni, tra associazioni e attività aziendale, sono oltre un centinaio le macchine che abbiamo ricondizionato e fornito gratuitamente ad associazioni e privati. Solo nel 2025 ne abbiamo distribuite 40, in particolare nel territorio del Comune di Fiorenzuola, dove ha sede la nostra azienda. Computer spesso dismessi dalle aziende che con qualche piccolo intervento di riparazione tornano perfettamente funzionanti. Da qui abbiamo deciso di rilanciare un progetto che era nato ai tempi del LUG Piacenza e che si era poi sviluppato nel parmense insieme all’associazione Fidenza Trashware. Riteniamo che queste iniziative contribuiscano a generare valore per il territorio, sia donando apparecchiature tecnologiche ai nostri ragazzi e insegnanti, sia riducendo l’impatto dei rifiuti tecnologici da smaltire, e per noi è motivo d’orgoglio».

Alla base del progetto c’è una visione chiara. «Crediamo sia un modo efficace per sensibilizzare le persone sull’uso del software libero, sul riuso dell’hardware e sull’importanza di aiutare chi può permettersi un computer solo affrontando sacrifici significativi».

Rossi conclude con un ringraziamento a tutti coloro che credono in questo progetto e che, nel tempo, hanno scelto di sostenere il riuso dell’hardware e la diffusione del software libero attraverso la donazione di materiale dismesso.

