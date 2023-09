Torna la Longevity Run, appuntamento il 10 settembre a San Gabriele di Piozzano

La longevità non è un dono di natura ma si conquista passo dopo passo, proprio come si conquista il traguardo alla fine di una corsa. Per questo motivo i medici del Policlinico A. Gemelli e i ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore hanno realizzato il progetto “Longevity Run”, al fine di sensibilizzare i cittadini ad assumere stili di vita salutari ed incoraggiare la prevenzione cardiovascolare.

Progetto che il prossimo 10 settembre toccherà anche la provincia di Piacenza, nello specifico San Gabriele di Piozzano, per una giornata di eventi sportivi che culminerà appunto con la Longevity Run, un allenamento collettivo di corsa.

La manifestazione è finalizzata a sottolineare l’importanza della prevenzione e a promuovere l’adozione di stili di vita salutari, con l’obiettivo di migliorare lo stato di salute dei cittadini. Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso un’attività di screening mirata alla valutazione dei principali fattori di rischio modificabili. Dal punto di vista scientifico un ottantenne che continua a fare esercizio fisico e una corretta alimentazione, ha la stessa performance di un cinquantenne sedentario. Ciò significa che noi possiamo guadagnare trent’anni di autonomia e performance.

RADIO SOUND trasmetterà l’evento LONGEVITY RUN con collegamenti in diretta dalle 9 della mattina fino al termine della manifestazione.

I partecipanti alla Longevity Run possono usufruire di un breve check up per la valutazione di importanti parametri.

Stile di vita

Abitudine al fumo: sei o sei stato un fumatore?

Dieta equilibrata: valutazione del consumo giornaliero di porzioni di frutta e verdura. Valutazione della frequenza di consumo settimanale medio di pasta, pane, cereali, e delle sei maggiori fonti di proteine animali quali latte, carne, uova, carne processata, pesce, formaggio.

Esercizio fisico: valutazione dell’attività fisica svolta e del tipo e della frequenza di esercizio fisico.

Antropometria

Indice di massa corporea (BMI): si calcola dividendo il peso (espresso in chilogrammi) per il quadrato dell’altezza (espressa in metri) ed indica se il soggetto è nella norma, in sovrappeso o obeso.

Misurazione rapporto vita-fianchi: utile per la definizione della sindrome metabolica, questo rapporto misura la circonferenza di vita e fianchi.

Pressione arteriosa

La pressione arteriosa è un parametro fondamentale per definire lo stato di salute. Viene misurata con uno sfigmomanometro manuale, così come raccomandato dalle linee guida internazionali.

Colesterolo e glicemia

Il colesterolo e la glicemia vengono misurati su campione di sangue capillare.

Per il colesterolo, vengono utilizzate delle strisce reattive basate su un sistema reflettometrico mediante un dispositivo portatile.

Per la glicemia, la misurazione viene effettuata utilizzando un sistema amperometrico mediante il dispositivo portatile MultiCare-IN

Massa e forza muscolare

Circonferenza del polpaccio e del braccio: la prima si misura al punto di maggior circonferenza in posizione seduta con ginocchio e caviglia a 90° e i piedi a riposo a contatto con il pavimento. La seconda si misura al punto di maggior circonferenza a sinistra per i destrimani e a destra per i mancini.

Misurazione della forza muscolare: viene valutata la forza di contrazione isometrica della mano tramite un dinamometro.

Test della sedia: è un test che fa parte del Short Physical Performance Battery (SPPB). Consiste nell’alzarsi da una sedia con le braccia incrociate sul petto per cinque volte di seguito e il più velocemente possibile. Il tempo impiegato nello svolgere l’esercizio viene poi misurato.

Funzione respiratoria

La funzione respiratoria è valutata tramite un AirSmart Device, una spirometria portatile per la misurazione di FEV1, FVC e PEF.

Qualità del sonno

La qualità del sonno è fondamentale per una buona salute, influenzando non solo la performance fisica che cognitiva, ma anche il tono dell’umore ed il rischio cardiovascolare e di patologie croniche nella popolazione.

Viene valutata tramite un questionario che indaga la qualità del sonno nel mese precedente.

La manifestazione sportiva prevede una sessione di riscaldamento e fitness prima di lanciarsi in una corsa divertente al ritmo di buona musica.