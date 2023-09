Armonia solidarietà e sport a San Giorgio Piacentino domenica pomeriggio, Cattivelli: casi in crescita di tumore al seno anche tra le giovani

Armonia solidarietà e sport scendono in campo domenica 10 settembre alle ore 14 per un pomeriggio di tennis e Padel. Presso i campi della A.S.D. Valchero- Valnure di San Giorgio Piacentino si disputeranno due tornei misti a cui è ancora possibile iscriversi. Sarà l’occasione per sostenere Armonia l’Associazione che si occupa di promuovere e sensibilizzare la prevenzione e la lotta ai tumori al seno.

Armonia solidarietà e sport per una domenica speciale

“Domenica è una bellissima giornata all’insegna dello sport nello specifico si disputano incontri di tennis e padle – anticipa la Presidente di Armonia Romina Cattivelli – un’iniziativa di tipo sportivo proposta dal CSi Centro Sportivo Italiano comitatodi Piacenza, a San Giorgio Piacentino. Sarà un torneo benefico i cui proventi sono delvoluti ad Armonia e alla ricerca”.

Audio intervista alla Presidente Romina Cattivelli

Armonia la prevenzione sul territorio

“L’attività di prevenzione fatta dall’associazione sul territorio – spiega Romina Cattivelli – deve essere sempre rinnovata e andare incontro alle esigenze delle giovani donne che non sempre vogliono sottoporsi a questi esami diagnostici, solo perché pensano che non saranno mai toccate da questo problema per la loro età.

La prevenzione invece deve essere fatta perchè c’è un abbassamento dell’età anagrafica delle donne colpite da tumore al seno. Il consiglio è di rivolgersi al Centro Salute Donna, fare tutti i controlli compresa l’ecografia mammaria oppure se si è un po’ più avanti con l’eta fare la mammografia”.

Armonia solidarietà e sport come essere protagonisti

“L’invito è per tutte le donne e gli uomini naturalmente perchè si gioca anche in doppio – specifica Cattivelli – sarà un’ottima possibilità per trascorrere insieme un pomeriggio di sport in buona compagnia e sarà l’opportunità per parlare di prevenzione e raccogliere fondi”.

informazioni ed iscrizioni

“Per tutte le informazioni o per contattare Armonia è possibile farlo attraverso le pagine social Facebook o Instagram – consiglia Cattivelli – trovate informazioni anche sulla pagina ufficiale del Centro Sportivo Italiano, e anche sul sito della breast Unit tumorealseno.it, cercatelo all’interno del portale della Asl e anche li trovate tutti i nostri riferimenti”.

E’ possibile avere tutte le informazioni ed iscriversi chiamando il 349 1514217