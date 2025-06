Lorenzo morto durante la vacanza in Slovenia, effettuata l’autopsia: ipotesi intossicazione alimentare

Intossicazione alimentare. Per ora è questa l’ipotesi più accreditata per la morte di Lorenzo Balboni, 22 anni, residente a Podenzano, deceduto alcuni giorni fa durante una vacanza in Slovenia. Dopo una gita, i due ragazzi erano tornati in albergo. Secondo il racconto della fidanzata, verso sera Lorenzo avrebbe iniziato ad accusare febbre molto. Verso le 5 la tragedia: la fidanzata ha trovato Lorenzo senza vita nel letto.

Le autorità slovene hanno eseguito l’autopsia sul corpo del giovane. Va detto che i risultati ufficiali dell’esame saranno comunicati all’ambasciata italiana tra qualche tempo. Per ora giungono notizie parziali. I medici avrebbero riscontrato i segnali di una intossicazione alimentare, intossicazione che, a quanto pare, avrebbe innescato a anche una emorragia interna.

Restano tante domande, ovviamente è necessario attendere i risultati ufficiali. Se l’ipotesi dovesse essere confermata, scatteranno le indagini per capire quale alimento abbia ucciso Lorenzo.