La febbre alta poi la tragedia, 22enne muore durante una vacanza in Slovenia: disposta l’autopsia

Muore durante una vacanza in Slovenia, ancora da chiarire le cause. Lorenzo Balboni, 22 anni, residente a Podenzano, si trovava in Slovenia per un periodo di vacanza insieme alla fidanzata. Ma è successo qualcosa di tragico.

Dopo una gita, i due ragazzi sono tornati in albergo e lì è iniziato il dramma. Secondo il racconto della fidanzata, Lorenzo avrebbe iniziato ad accusare febbre molto alta alla sera. Poi intorno alle 2 del mattino la febbre sembrava essersi attenuata.

Dopo poche ore, invece, la ragazza ha telefonato ai genitori di lui, comunicando tra le lacrime che Lorenzo era deceduto. I genitori si sono recati in Slovenia e nelle prossime ore dovrebbe tenersi l’autopsia sul corpo del 22enne.