La sfida della sostenibilità e il ruolo del nucleare, venerdì il fisico Lucio Rossi ospite a “Cives”

Quella sul futuro dell’energia è una questione aperta. Per vincere la sfida della sostenibilità c’è bisogno al più presto di un compromesso fra le svariate parti in causa: l’ambiente, l’economia, la politica e il sociale sono sicuramente le più importanti.

Anche l’energia nucleare, che gli italiani hanno rifiutato col referendum dell’8 e 9 novembre 1987, potrebbe avere un ruolo di rilievo nel processo di riduzione delle emissioni di CO2. Parlerà di questo e di tanto altro il fisico Lucio Rossi nel suo intervento di venerdì 10 novembre al corso di formazione “Cives”, che per l’occasione apre gratuitamente le porte alla cittadinanza.

La serata

La serata comincerà alle 20 e 30 nel salone d’onore di Palazzo Rota Pisaroni, in via Sant’Eufemia 13 a Piacenza. L’incontro è aperto al pubblico fino a esaurimento posti, per confermare la propria presenza è necessario inviare una e-mail a daniela.guzzi@unicatt.it. Per informazioni: e-mail daniela.guzzi@unicatt.it – tel. 0523 599194.

Lucio Rossi, nato nel 1955 a Podenzano, è laureato in Fisica all’Università di Milano. Dal 1981 è ricercatore dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), dal 1992 è professore associato del dipartimento di Fisica della “Statale” di Milano. Al Laboratorio acceleratori e superconduttività applicata (Lasa) di Segrate, Lucio Rossi è nel gruppo diretto dal professor Francesco Resmini che progetta e costruisce il ciclotrone superconduttore, uno dei primi acceleratori del mondo che utilizza la superconduttività per generare campi magnetici.

In questo progetto Rossi collabora con il professor Emilio Acerbi alla progettazione, costruzione e misure delle bobine superconduttive. E’ il 1989 quando inizia a collaborare con il Cern di Ginevra per lo sviluppo e la costruzione dei primi magneti prototipo per LHC (Large Hadron Collider), nel 2001 lascia la cattedra alla “Statale” per andare a dirigere il gruppo Magneti e superconduttori per il progetto LHC al Cern. Nel 2004 ha lanciato la rete europea, finanziata dall’Ue, per i magneti ad alto campo e pulsati per i collisori adronici, di cui tuttora è responsabile. Nel 2020 lascia il Cern per motivi di età e riprende la sua cattedra all’Università di Milano.

Prossimi appuntamenti

La prima parte del corso si concluderà mercoledì 15 novembre con l’intervento della sociologa Anna Staropoli (ore 20 nell’Aula San Francesco dell’Università Cattolica). Segue la seconda parte, sempre in “Cattolica”, focalizzata sulla città di Piacenza. Nel 2024 l’ultima parte, di respiro internazionale, con due eventi aperti al pubblico.

Prima parte “Tutto si trasforma”

mercoledì 15 novembre 2023 – ore 20 | “Nuove energie per la Chiesa”

Anna Staropoli – sociologa presso Istituto Formazione Politica Arrupe di Palermo e Facoltà Teologica di Sicilia

Seconda parte “L’energia a Piacenza”

venerdì 24 novembre 2023 – ore 20 | “Le sfide della transizione energetica: il ruolo di Piacenza”

Stefano Consonni – docente di Sistemi energetici al Politecnico di Milano e presidente del Leap

venerdì 1° dicembre 2023 – ore 20 | “La storia dell’energia a Piacenza”

Pier Carlo Marcoccia – giornalista di “Libertà” e coautore del libro “Piacenza capitale dell’energia”

venerdì 15 dicembre 2023 – ore 20 | Mobilità ed energia

Giovanni Groppi – imprenditore e docente Istituto Tecnologico Superiore dell’Autoveicolo, Modena

Bruno Cova – Advisor Services and Studies Director, Cesi Milano

Terza parte “Le sfide globali dell’energia”

In collaborazione con il Laboratorio di Mondialità Consapevole

venerdì 19 gennaio 2024 – ore 20.30 | “Conflitti ed energia”

Incontro aperto al pubblico

Presso Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano

Giuseppe Onufrio – direttore esecutivo Greenpeace Italia

venerdì 2 febbraio 2024 – ore 20 | “Energia e sviluppo sostenibile”

Katiuscia Eroe – responsabile energia Legambiente nazionale

venerdì 16 febbraio 2024 – ore 20 | “Geopolitica ed energia”

Francesco Sassi – ricercatore Ricerche industriali e energetiche (Rie)

Conclusione

venerdì 1° marzo 2024 – ore 20

Performance teojazz con Garlaschelli’s Band

venerdì 8 marzo 2024 – ore 20

Incontro aperto al pubblico

Assemblea pubblica “Cives parla alla Civitas”