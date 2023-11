Sicurezza urbana, Lega: “In arrivo quindici militari per presidiare le strade piacentine”

“Come promesso dal 20 novembre diventeranno operativi i 50 militari dell’ultima rimodulazione dell’operazione Strade Sicure che destina a Piacenza 15 nuove unità nell’ambito del potenziamento del piano di sicurezza urbana. Si tratta di un risultato storico per la nostra città”.

Lo annunciano il capogruppo della Lega in Regione e segretario Lega Emilia Matteo Rancan, Luca Zandonella, segretario provinciale e capogruppo Lega in consiglio comunale a Piacenza e la senatrice Elena Murelli, ringraziando il Ministero dell’Interno e il sottosegretario Nicola Molteni che ha seguito in prima persona le varie tappe del provvedimento.

“Da sempre il presidio del territorio e la sicurezza dei cittadini sono priorità della Lega, ed ora, il Governo ha dato una risposta tangibile alla richiesta di più sicurezza che arriva dal territorio. La sicurezza dei nostri cittadini è da sempre una delle principali priorità dell’azione di governo e amministrativa a cui teniamo” hanno concluso Rancan, Zandonella e Murelli.