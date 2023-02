Luigi Lo Cascio (pagina ufficiale dell’attore), Vincenzo Pirrotta e Giovanni Calcagno al Teatro Municipale di Piacenza per raccontarci uno dei poemi più antichi, Gilgamesh. Appuntamento martedì 14 febbraio alle ore 21 per la stagione di Prosa 2022/2023, direzione artistica di Diego Maj, la diciannovesima edizione organizzata da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren e il contributo di Mic e Regione Emilia-Romagna. Evento speciale fuori abbonamento, tra i più attesi della stagione.

Lo spettacolo “GILGAMESH L’epopea di colui che tutto vide”, prodotto da Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, è scandito dalle musiche originali di Andrea Rocca e dalle composizioni video di Alessandra Pescetta ispirate ai grandi temi al centro del testo: la vita, la morte e la guerra.

Luigi Lo Cascio, Vincenzo Pirrotta e Giovanni Calcagno al Teatro Municipale il 14 febbraio

Circa due secoli fa, negli scavi della biblioteca di Assurbanipal a Ninive, gli archeologi portarono alla luce una serie di tavolette. Quando fu decifrata la scrittura cuneiforme, esse rivelarono il titolo di un poema: “Di colui che vide le profondità e le fondamenta della terra”, verso a cui si ispira il sottotitolo dello spettacolo.

«Quando ebbe una prima traduzione dell’opera – commenta il regista Giovanni Calcagno – Rilke affermò di non aver letto mai niente di così potente, e più tardi anche Elias Canetti, dopo averne ascoltato alcuni brani recitati da un suo amico attore, manifestò la necessità di confrontarsi con questo testo per tutta la vita. Anch’io nel mio piccolo, sono rimasto folgorato quando ho potuto contemplare, al museo delle civiltà anatoliche di Ankara, i bassorilievi ittiti che rappresentavano gli episodi salienti dell’epopea. Era il 2006, e da allora questa storia continua a procurarmi uno strano senso di necessaria inquietudine. Per questo, così come hanno fatto chissà quanti cantastorie prima di me, cerco di tramandarla, raccontandola a chi non la conosce».

“Gilgamesh” è la storia di un giovane re che, dopo aver sperimentato il dolore per la morte del migliore amico Enkidu, lascia il trono e gli agi di corte per andare alla ricerca del segreto della vita eterna e della verità sulla caducità dell’esistenza. Alla fine del suo peregrinare, dopo aver interrogato l’unico uomo sopravvissuto al Diluvio con cui si apre il testo, torna in patria con la certezza che il destino dell’uomo è di essere mortale.

II viaggio di Gilgamesh ai confini del mondo, da un punto di vista eroico, è un completo fallimento, ma la sua sconfitta diventa un nuovo punto di comprensione delle cose della vita. «Questa sua esperienza di una visione nuova quanto mai fresca e necessaria per noi oggi – conclude Calcagno – ci chiede di essere trasmessa e raccontata. Convinti dunque che il testo dell’epopea sia uno spartito da suonare ad alta voce, eccoci pronti a “togliere la polvere” da uno dei più grandi tesori della letteratura di tutti i tempi».

“TRE PER TE” Stagione di prosa 2022/2023 del TEATRO MUNICIPALE di Piacenza

direzione artistica Diego Maj

è una rassegna di

TEATRO GIOCO VITA

FONDAZIONE TEATRI DI PIACENZA

in collaborazione con

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO

e IREN

con il contributo di

MIC

REGIONE EMILIA – ROMAGNA

____________________

Teatro Municipale di Piacenza (Via Verdi 41)

martedì 14 febbraio 2023 ore 21 – PROSA fuori abbonamento

GILGAMESH

L’epopea di colui che tutto vide

raccontata da Luigi Lo Cascio, Vincenzo Pirrotta e Giovanni Calcagno

testo e regia Giovanni Calcagno

composizioni video Alessandra Pescetta

musiche originali Andrea Rocca

disegno luci Vincenzo Bonaffini

consulenza scientifica Luca Peyronel

produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

durata: 1h 40’

