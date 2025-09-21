Lunedì possibili temporali e vento forte, allerta gialla anche nel Piacentino

Allerta GIALLA per temporali e per vento anche nella provincia di Piacenza.

Nella giornata di lunedì 22 settembre sono previsti temporali forti con possibili effetti e danni associati, più probabili su fascia appenninica, che possono generare occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici prossimi alla soglia 1.

Inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sui rilievi appenninici.

