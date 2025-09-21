Rugby – Amichevoli Lyons: First XV e Cadetta in crescita nella seconda uscita stagionale

Lyons a due volti nella seconda uscita stagionale, un triangolare amichevole svolto ad Aosta, ospiti dello Stade Valdotain e contrapposti a Biella e Colorno. Una vittoria netta e convincente sul Biella nella prima gara è stata seguita da una prova in salita contro la formazione parmigiana, più fresca ed efficace in attacco rispetto ai bianconeri, che possono comunque giudicare positivamente questa uscita valdostana.

Da sabato prossimo si farà sul serio per i Leoni, che affronteranno la prima giornata di Coppa Italia: sabato 27 settembre al “Beltrametti” farà visita il Biella, nella prima giornata di Coppa Nazionale, che la società piacentina ha deciso di dedicare alla memoria del dirigente bianconero Gianni Salerno; la squadra vincitrice verrà premiata con la targa del 3° Memorial a lui dedicato.

Sitav Rugby Lyons v Biella Rugby Club 36-0

Sitav Rugby Lyons: Pasini; Franzoso, Nalaga, Conti, Calosso; Matenga, Via A; Moretto, Cisse, Bance; Bottacci, Cutler; Horgan, Borghi, Moretti. All: Matenga, Solari

Marcatori: 7’ m Franzoso tr Matenga, 28’ m Nalaga, 32’ m Cutler, 35’ m Franzoso, 37’ m Pasini tr Wananga, 40’ m Franzoso tr Matenga.

HBS Colorno v Sitav Rugby Lyons 20-10

Marcatori: 3’ m Colorno, 7’ m Colorno, 32’ m Colorno, 37’ m Colorno, 39’ m Borghi, 40’ m Conti

Continua la crescita della squadra cadetta, che si impone anche nella seconda amichevole stagionale sul campo del Colorno, avversaria diretta nel girone 2 di Serie B. Partita serrata e combattuta tra due squadre che anche nella passata stagione si erano equivalse e che sono ancora in fase di rodaggio in vista del campionato e alle prese con tanti nuovi innesti nelle squadre. Ne è uscito un confronto equilibrato che ha visto i Lyons uscire alla distanza, sfruttando le risorse della panchina e la maggiore freschezza dei tanti giovani a disposizione di Rolleston e Stead.

L’avvio è in salita per i Leoni, che vedono un cartellino giallo mostrato a Repetti all’8° che li costringe all’inferiorità numerica, sfruttata dai padroni di casa con la prima meta dell’incontro. La partita si fa molto combattuta, con entrambe le squadre che palesano qualche errore di troppo, fisiologico in un incontro di preparazione, e per attendere un’altra segnatura bisogna aspettare la firma di Isola nel secondo tempo. Il sorpasso decisivo lo infila Russo al 57’, con i Leoni che potrebbero allungare nel finale ma mancano la segnatura. Buona prova complessiva per i bianconeri, che al netto di difficoltà dettate dall’intesa da ritrovare hanno mostrato efficacia in touche e mischia e retto bene in difesa, confermando lo spirito tenace della squadra.

I Leoni di Rolleston e Stead saranno di nuovo in campo sabato 27 settembre sul campo di casa, per il terzo test amichevole di questo settembre contro il Rugby Parma FC Cadetta.

HBS Colorno v Sitav Rugby Lyons 5-10

Sitav Rugby Lyons: Campotaro, Comizzoli, Oppizzi, Profiti, Spezia L; Russo, Repetti; Petrusc, Oppizzi, Spezia G; Sala, Pozzoli; D’Onofrio, Cristian, Cantù

A disposizione: Canderle, Espinoza, Isola, Bassi, Bongiorni, Vergari, Molina, Ugolotti, Azzini, Groppelli N, Di Masi, Caruso, Rossi

All: Rolleston, Stead

Marcatori: 11’ m Colorno, 45’ m Isola, 57’ m Russo

Cartellini: 8’ giallo a Repetti

