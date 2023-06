“La lunga notte delle chiese” il 9 giugno alla riscoperta della chiesa di Santa Chiara  

Venerdì 9 giugno 2023 alle ore 21:00, torna l’iniziativa “La lunga notte delle chiese”, la prima notte bianca dei luoghi di culto in cui si fondono musica, arte, cultura, in chiave di riflessione e spiritualita’.

La Lunga Notte delle Chiese è un evento organizzato dall’associazione BellunoLaNotte.com con la collaborazione delle Diocesi partecipanti. L’idea nasce nel 2016 dal progetto già attuato e di successo della “Lange Nacht der Kirchen” che si svolge in Austria e in Alto Adige già da parecchi anni, coinvolgendo centinaia di chiese contemporaneamente.

Per un giorno nella splendida cornice delle nostre chiese, vengono organizzate diverse iniziative e programmi culturali: musica, visite guidate, mostre, teatro, letture, momenti di riflessione e tanto altro. La collaborazione è con le Diocesi italiane, i loro Vicariati alla Cultura, gli Uffici di Arte Sacra, le Pastorali Giovanili, le molte confessioni religiose. E’ un evento ecumenico.

Un’occasione per tutti, religiosi e non, di partecipare ad un evento suggestivo ed eccezionale, di grande coinvolgimento, perchè in questa occasione sarà possibile visitare i luoghi sacri delle nostre città in una veste sicuramente originale.

Moltissimi sono gli eventi proposti durante la Lunga Notte delle Chiese, che sono sempre gratuiti e a ingresso libero, aperti a tutti.

La lunga notte delle chiese

L’8a edizione si terrà venerdì 9 giugno 2023 e il tema che farà da filo conduttore all’evento

sarà la domanda: “DOVE SEI?“

Anche l’Ufficio dei Beni ecclesiastici della Diocesi di Piacenza – Bobbio – in collaborazione con Kronos – Museo della Cattedrale e Cooltour s.c. – partecipa all’iniziativa con la riscoperta della chiesa di Santa Chiara, che dopo tre anni di chiusura torna a mostrarsi al pubblico, con una speciale visita. All’interno del piccolo gioiello seicentesco si terrà un percorso di scoperta che coinvolgerà direttamente i partecipanti, allo scopo di svelare insieme l’arte e i suoi significati, cercando di interpretare la domanda “dove sei?” e trovare le risposte ai quesiti che dalla domanda stessa vengono generati. Gli spazi immaginati con il quadraturismo, un antichissimo Cristo miracoloso, un punto di vista inedito e suggestivo saranno protagonisti di questa serata di scoperta e condivisione.

Prenotazione obbligatoria a cattedralepiacenza@gmail.com o al 331.4606435

Ritrovo presso la chiesa di Santa Chiara, stradone Farnese, n 11.