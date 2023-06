“Cantare Napoli”, evento per ricordare Enrico Caruso a 150 anni dalla nascita il 18 giugno

Gli Amici della Lirica in collaborazione con L’ippogrifo Soc. Coop. Sociale propongono per domenica 18 giugno alle ore 21, presso lo spazio AUT-Side Bar (ex Melville) a San Nicolò (Via Dante Alighieri) l’appuntamento intitolato “Cantare Napoli”. Un evento per ricordare Enrico Caruso a 150 anni dalla nascita.

Il tenore RINO MATAFU’, accompagnato al pianoforte da ELIO SCARAVELLA, coinvolgerà il pubblico interpretando i classici della musica napoletana. In particolare torna a Surriento, Core ‘ngrato, Na sera e maggio, Tu che nun chiagne, Mamma, Maria Marì, Passione, ‘O surdato ‘nammurato, O’ sole mio e tante altre.

Le canzoni napoletane, tra i cavalli di battaglia di Enrico Caruso, sono famose in tutto il mondo e rappresentano un’incredibile patrimonio culturale musicale.

Lo scorso 1° aprile è stato inaugurato l’AUT-side Bar che rappresenta uno dei progetti di inserimento lavorativo per alcuni ragazzi con disabilità, in particolare con disturbo dello spettro autistico. Attualmente sono cinque i ragazzi che a turno lavorano nel bar, guidati da un barista professionista e dai loro educatori.

Gli AMICI DELLA LIRICA, sono lieti di collaborare con la Coop. L’IPPOGRIFO, occupandoci dell’organizzazione dell’evento, per accendere un grande riflettore su un progetto che ha consentito di riattivare un indispensabile servizio di ristoro nella zona dei giardini pubblici di San Nicolò offrendo una possibilità concreta di lavorare ai ragazzi con disabilità oltre che diffondere il patrimonio culturale musicale del nostro paese.

INGRESSO UNICO € 15.00

Prevendita: AUT-SIDE BAR (Ex-Melville) San Nicolò

Edicola degli Abbracci Sociali – Piacenza – davanti al Liceo Respighi

Edicola degli Abbracci Sociali – Piacenza – Via Alberoni (giardini Merluzzo)

L’Ippogrifo – Via Scalabrini, 33 – Piacenza

Amici della Lirica – C.ne San Nazzaro, 16 – Piacenza

La biglietteria sarà attiva anche la sera dello spettacolo dalle 19.00 alle 21.00

Internet www.amicidellaliricapiacenza.it

e-mail amiciliricapiacenza@libero.it