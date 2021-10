Lyons, i risultati del settore giovanile bianconero

Il campionato è iniziato e i nostri U17 non si sono fatti trovare impreparati, come se non ci fosse mai stato un lungo periodo di inattività. Grintosi, molto ben organizzati, non hanno lasciato che gli avversari esprimessero il loro gioco, dimostrando un grande affiatamento ed un’ottima visione di gioco, con pochi errori. Un infortunio ad un nostro leoncino, cui auguriamo una pronta guarigione, e un po’ di nervosismo nel finale di partita non hanno però rovinato la prestazione complessiva dei nostri ragazzi, oggi bravi a dimostrarci un gran bel gioco. Continuate così!

Formigine- Lyons 0 – 47 (mete 0-7)

Convocati: Seminari, Bargach, Franzoso, Beghi, Belforti, Russo, Viti, Isola, Mazzocchi, Leddi, Ziliani, Baas, Sala, Bolzoni, Mazzoni.

A disp.: Maggi, Marceta, Cannistrà, Trifilò, Camoni, Pellarini.

Mete Lyons: Franzoso 3, Belforti, Beghi, Baas, Isola

Trasformazioni: Russo 6 su 7.

Under 19

Battesimo del fuoco per la nostra U19, nella prima giornata del mini-girone a cinque, che decreterà la griglia definitiva della stagione 2021/22. Al cospetto dei rossi di Colorno, formazione che non nasconde le sue ambizioni a livello nazionale, i nostri non hanno sfigurato. Definite le regole d’ingaggio, con gli ospiti in vantaggio già dopo 4′, i nostri leoni hanno ribattuto colpo su colpo, dando vita ad una partita coraggiosa, ma anche propositiva, mettendo in mostra uno spirito da squadra unita e consapevole delle proprie qualità.

Tanti spunti positivi, ma anche tanti errori gratuiti, che se limitati avrebbero potuto limitare il passivo subito alla fine, contro una squadra di rango decisamente superiore.

Appuntamento domenica prossima, a Parma, per un altro impegno sulla carta proibitivo, ma i nostri ne siamo sicuri, non si tireranno indietro.

Lyons- Colorno 19 – 31

Convocati: Fornasari, Azzini, Oppizzi, Teruggi (v.cap.), Ugolotti (dal 60’ Nemeth), Perazzoli, Dallanegra (dal 16’ s.t. Marchetta), Profiti (Cap.), Lomuscio, Spezia, Calandroni (dal 16’ s.t. Masera), Salotti (dal 35’ s.t. Amir Ali), Bosoni, Bonetti (dal 5’ st Malta), Espinoza Gonzales.

Tabellino: p.t. 4’ mt Colorno n.t. (0-5), 12’ mt Colorno tr. (0-12), 20’ mt Colorno tr. (0-17), 23’ mt Colorno tr. (0-24), 25’ mt Lomuscio tr. Perazzoli (7-24).

s.t. 4’ mt Colorno tr. (7-31), 11’ mt Spezia tr. Perazzoli (12-31), 33’ mt Perazzoli n.t. (19-31).