Testata a una poliziotta, inizia il processo a Maila Conti: la donna è in carcere per aver ucciso il compagno

In carcere per aver ucciso il compagno, per Maila Conti inizia il processo per aggressione a una poliziotta. Parliamo della donna di 51 anni all’epoca dei fatti, residente nel Piacentino, condannata a 16 anni di carcere per aver ucciso con una coltellata all’addome il compagno Leonardo Politi, 61 anni. I fatti sono accaduti la notte tra il 12 e il 13 agosto 2019 a Lido Adriano, in provincia di Ravenna. La donna si trova attualmente al carcere di Bollate, motivo per cui il processo per l’aggressione all’agente di polizia si è svolto in presenza solo del suo avvocato Wally Salvagnini.

I fatti riferiti a questo secondo reato sono accaduti nel gennaio 2019, prima del delitto. La donna si trovava in un bar di Piacenza, in piena notte. Una residente aveva chiamato la polizia lamentando musica ad alto volume e disturbo. Conti, arrivata la pattuglia, aveva aggredito una poliziotta colpendola con una testata e rompendole il naso.