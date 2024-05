Fideiussione falsa, i sindacati: “Trascurati attenzione amministrativa e trasparenza, ora si faccia chiarezza”

Cgil, Cisl e Uil intervengono sulla vicenda dell’appalto parcheggi del Comune di Piacenza e sulla questione legata alla fideiussione falsa.

La nota dei sindacati

Stiamo parlando di “uno dei contratti di maggior valore economico complessivo e strategico per il Comune”, come scrisse l’Avvocatura nella sua relazione che faceva emergere diverse criticità sulla fideiussione agganciata all’appalto dei parcheggi con annessa riqualificazione di piazza Cittadella.

I livelli di attenzione amministrativa e soprattutto di trasparenza dovevano e devono essere tenuti in massima considerazione, cosa che non ci pare sia avvenuta.

Per questo motivo, stiamo seguendo con apprensione le notizie relative alla vicenda.

Ricordiamo che in occasione della recente ed importante sottoscrizione con l’amministrazione comunale del Protocollo Appalti, avevamo anche concordato sulla promozione di buone prassi per la qualificazione delle imprese appaltatrici e pertanto ci esprimiamo pubblicamente anche per tenere fede ad una istanza condivisa.

Invitiamo quindi con forza tutte le parti coinvolte – al di là del ruolo e dello schieramento politico – ad adottare il principio della massima trasparenza finalizzata alla massima legalità.

La magistratura appurerà le relative responsabilità e le parti in causa si tuteleranno nelle sedi opportune ma quello che sta emergendo impone alla politica, a partire dal Consiglio Comunale, la volontà di fare la massima chiarezza.