Malore in casa per una donna di 82 anni, trasportata a Parma in eliambulanza

Malore in casa, salvata dal 118. I fatti sono accaduti in un’abitazione dell’Alta Val Trebbia. Una donna, 82 anni, si trovava in casa quando ha avvertito alcuni malesseri, sfociati poi in un vero e proprio malore. Alcuni familiari che erano con lei hanno immediatamente chiamato il 118. Considerate le condizioni dell’anziana signora, gli operatori sanitari hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha condotto la donna al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono gravi.