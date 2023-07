Giovedì 27 luglio, la scrittrice Alessandra Selmi sarà ospite alle Serate letterarie promosse dal Comune di Travo con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano. La manifestazione prosegue con la presentazione del romanzo storico Al di qua del fiume. Il sogno della famiglia Crespi, libro finalista al Premio Letteratura d’impresa 2023. Sull’opera dialogheranno Alessandra Selmi e la giornalista Elisabetta Paraboschi.

Alessandra Selmi alle Serate letterarie di Travo il 27 luglio

Crespi d’Adda è certamente la più importante testimonianza in Italia del fenomeno dei villaggi operai. Costruito a partire dal 1887 dall’omonima famiglia di industriali cotonieri lungo la riva bergamasca del fiume Adda, il paese era stato concepito come un microcosmo autosufficiente, in cui la vita dei dipendenti, insieme a quelle delle loro famiglie e della comunità intera, ruotava attorno alla fabbrica, ai suoi ritmi e alle sue esigenze.

In questo piccolo mondo perfetto, il padrone provvedeva come un padre a tutti i bisogni dei dipendenti, dentro e fuori la fabbrica e “dalla culla alla tomba”, anticipando le tutele dello Stato stesso.

Ai lavoratori venivano messi a disposizione una casa con orto e giardino e tutti i servizi necessari per una vita dignitosa. Abitando vicini alla fabbrica, d’altro canto, erano più facilmente controllabili e sempre disponibili per la produzione, facendo così gli interessi del padrone.

A partire da un’accurata ricerca, Alessandra Selmi ha ricostruito l’epopea della famiglia Crespi, ma ha anche delineato un grandioso e affascinante affresco storico, nel quale i destini di imprenditori e operai si intrecciano nell’arco di cinquant’anni di storia italiana, dalla rivoluzione industriale all’avvento del fascismo, che cambiò tutto e travolse anche il sogno dei Crespi.

Il villaggio però è rimasto. Oggi Crespi d’Adda, che ha conservato quasi intatto il suo aspetto urbanistico e architettonico, è riconosciuto dall’UNESCO come sito di valore universale.

La maggior parte dei suoi abitanti sono discendenti delle famiglie operaie per le quali il paese era stato creato.

Alessandra Selmi è scrittrice ed editor. Nata a Monza vive e lavora a Milano.

Ha collaborato come editor con diverse case editrici ed è titolare dell’agenzia letteraria Lorem Ipsum, dove si occupa di scouting ed editing. Insegna Scrittura editoriale nell’ambito dei master dell’Università Cattolica di Milano.

Dalla sua esperienza sono nati i libri E così vuoi lavorare nell’editoria. I dolori di un giovane editor (Editrice Bibliografica, 2014) e Come pubblicare un giallo senza ammazzare l’editore (Editrice Bibliografica 2016). La terza (e ultima) vita di Aiace Pardon è il suo primo romanzo, edito da Baldini

e Castoldi nel 2015, cui sono seguiti Le origini del potere. La saga di Giulio II, il papa guerriero (2020) e Al di qua del fiume. Il sogno della famiglia Crespi (2022) entrambi pubblicati da Nord.

Le Serate letterarie sono promosse dal Comune di Travo, patrocinate dal Ministero dei Beni culturali e dalla Regione Emilia-Romagna e sostenute dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano.

INFO e AGGIORNAMENTI

Gli incontri iniziano alle ore 21.15, si svolgono nella piazzetta dell’asilo in via Borgo Est e sono a ingresso gratuito.

www.gianaanguissolatravo.it.

