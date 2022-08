Malore mentre nuota in piscina e rischia di annegare, 21enne salvato dalle bagnine della struttura

Malore mentre si trova in acqua, paura in piscina. I fatti sono accaduti al centro sportivo Farnesiana in via Di Vittorio. Un ragazzo di 21 anni stava nuotando quando è stato colto da un malore in seguito al quale è finito sott’acqua. Subito il personale della piscina si è reso conto di quanto stesse accadendo: tre donne, addette dell’impianto, si sono gettate in acqua e hanno riportato in superficie il giovane. Gli hanno praticato il massaggio cardiaco e ancora prima di azionare il defibrillatore il 21enne aveva ripreso conoscenza. Sul posto è arrivato il 118 che ha condotto il ragazzo al pronto soccorso, le sue condizioni sono buone.