Sindacalisti liberati, la giunta comunale smentisce Pallavicini: “Nessun assessore ha manifestato solidarietà”

In merito al presunto sostegno a Si Cobas e Carlo Pallavicini da parte di due assessori della giunta, arriva la presa di posizione del sindaco Katia Tarasconi e della giunta:

“Il Sindaco Katia Tarasconi e la Giunta comunale, nello smentire che, anche solo a titolo personale, due assessori avrebbero manifestato la propria solidarietà al Sig. Pallavicini per le note vicende in corso, ribadiscono come l’attuale Amministrazione non intenda prendere posizione, in alcun modo, su indagini giudiziarie in corso. Quanto scritto dal Signor Pallavicini sulla propria pagina Facebook circa le dichiarazioni di due assessori, oggi ripreso dalle testate giornalistiche, non trova quindi alcun riscontro nella realtà dei fatti”.