Fermato dalla polizia per maltrattamenti risulta irregolare, macedone 47enne denunciato e rimpatriato

Nella serata di lunedì le Volanti della Questura di Piacenza, in seguito a segnalazione, sono intervenute nei confronti di un cittadino macedone di 47 anni, sospettato di aver aggredito alcuni familiari. La pattuglia ha condotto il soggetto in questura dove gli agenti lo hanno sottoposto all’identificazione di rito. Lo hanno denunciato per il reato di maltrattamenti e messo a disposizione dell’ufficio immigrazione per ulteriori accertamenti. Accertamenti dai quali è risultata una situazione di irregolarità sul territorio nazionale.

Pertanto, gli agenti hanno richiesto al Prefetto un provvedimento di espulsione immediatamente eseguito dal personale della Questura che ha proceduto all’accompagnamento del soggetto alla frontiera aerea di Bologna. Da lì lo hanno rimpatriato verso il suo paese di origine.