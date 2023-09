Trapianto di cuore tra due bambini, grande successo al Capitol per il film SeventyFive bpm

Grande successo con il cinema Capitol gremito (come non si vedeva da tempo) per la presentazione del cortometraggio di Tiramani che racconta la storia vera del trapianto di cuore tra 2 bambini.

Centinaia di persone hanno condiviso le forti emozioni dalle immagini del film e dalle parole della troupe e qualcuno ha voluto assistere ad una seconda proiezione al termine dell’evento.

Plauso per la qualità dell’opera e sottolineatura dell’importanza del dono negli interventi del Sindaco Romeo Gandolfi, del Vice Sindaco Paola Pizzelli, del Presidente provinciale AIDO Roberto Mares e della Presidente del Rotary Club di Fiorenzuola Federica Arduini.

Prossime tappe nelle altre vallate piacentine a Bobbio, Carpaneto, Castel S. Giovanni e Ponte dell’Olio: il film, infatti, non sarà disponibile online.