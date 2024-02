La Fondazione Gorbaciov dona alla Banca di Piacenza la scultura “Man for Peace Man for love”. Consegna il 23 febbraio

La Fondazione Gorbaciov ha deciso di donare alla Banca di Piacenza la scultura “Man for Peace Man for love”, realizzata da Franco Scepi in onore e in memoria del presidente Corrado Sforza Fogliani “instancabile difensore – recita la motivazione – della libertà e della giustizia come garanzia di un futuro di pace per tutti”. La cerimonia di consegna è prevista per venerdì 23 febbraio, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini. Dopo un intervento musicale (trio d’archi) a cura di Rinascimusica, interverranno Marzio Dallagiovanna, presidente dell’Associazione Gorbaciov Foundation e vicepresidente del Segretariato dei Nobel per la pace (di cui lo stesso Sforza faceva parte) e Franco Scepi, autore dell’opera.

La scultura è un multiplo originale in bronzo patinato dell’opera d’arte Scepi’s Man for Peace sottoscritta da tutti i premi Nobel per la pace nel mondo riuniti a Roma nel 2000, che hanno scelto come simbolo l’immagine dipinta nel 1977 da Scepi in segno di auspicio per la fine della guerra fredda e ispirata all’impegno dell’allora arcivescovo di Cracovia Karol Wojtyla. L’immagine raffigura un volto androgino, chiuso nel muro delle intolleranze politiche e religiose, dalla cui sommità una colomba trascina via falce e martello, simboli del comunismo. Prima di essere plasmato e divenire monumento, l’immagine fu adottata da Franco Scepi per realizzare il manifesto del film L’uomo di marmo del regista polacco Andrzej Wajda.

Fondazione Gorbaciov e Segretariato permanente dei Nobel per la pace già lo scorso anno avevano donato alla Banca – sempre in omaggio a Sforza Fogliani – il quadro di Franco Scepi Verdi è vivo, collocato nella Sala Verdi del PalabancaEventi. Il dipinto era stato consegnato all’Istituto nel corso di una serata tenutasi nella Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni.

Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it – 0523 542441 dal lunedì al venerdì 9-13; 15-17).