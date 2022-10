Manifestazione per la pace, Unione Popolare: “No all’invio di armi all’Ucraina”

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Unione Popolare in merito alla manifestazione per la pace che si terrà sabato a Piacenza.

LA NOTA DI UNIONE POPOLARE

Unione Popolare parteciperà alla manifestazione contro la guerra di Sabato 22 ottobre a Piacenza

con le parole d’ordine “No all’invio di armi all’Ucraina, tacciano le armi subito, conferenza

internazionale di pace e fuori l’Italia dalla NATO”.

La scelta sconsiderata fatta dal nostro paese di inviare armi all’Ucraina è una scelta che punta

all’intensificazione del conflitto e non ad una sua soluzione diplomatica. L’Italia e la NATO hanno

scelto la logica dello scontro armato ad oltranza e della soluzione militare al conflitto con la Russia.

Riteniamo le forze politiche che hanno votato l’incremento delle spese militari e l’invio delle armi in

Ucraina responsabili dell’escalation del conflitto. Pensiamo che siano risibili e patetiche le loro

ipocrite apparizioni alle iniziative per la pace.

Siamo solidali con il popolo ucraino e con il popolo russo entrambi vittime di questo conflitto. Il

nostro pensiero va anche al popolo russo che manifesta contro la guerra e per questo viene

brutalmente represso da quello stesso Putin che in Italia ha avuto non pochi estimatori tra chi oggi

invoca la guerra. Come sempre sono le classi popolari che pagano le guerre dei potenti.

Noi pensiamo che questa guerra vada fermata subito e che l’Italia e l’Unione Europea debbano

indirizzare gli sforzi diplomatici perché si arrivi ad un cessate il fuoco e alla apertura di un tavolo

negoziale. Per questo sabato 22 saremo in piazza per manifestare contro le scelte fatte dall’Italia

che ha subordinato gli interessi della pace alle strategie geopolitiche statunitensi e della NATO.