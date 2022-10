Domani (20 ottobre) esercitazione di Anpas tra via Benedettine, via Abbondanza e via Giarelli: “Studiata per non creare disagio ai residenti”

L’ANPAS Comitato Provincia di Piacenza, tramite il Coordinatore Provinciale Paolo Rebecchi, informa che in data giovedì 20 ottobre 2022, si terrà un’attività formativa basata su una simulazione di soccorso in città, nelle zone di Via Abbondanza, Via Benedettine e Via Giarelli.

Nonostante l’importanza dell’attività, si tratterà di un’esercitazione controllata per evitare disagi o altri pensieri alla popolazione.

L’esercitazione formativa in argomento consisterà nella simulazione di uno scoppio e della conseguente evoluzione dello scenario. I dettagli operativi non saranno comunicati precedentemente agli operatori delle Pubbliche Assistenze della rete ANPAS che interverranno.

Fulcro dell’addestramento sarà valutare la capacità di verificare l’evento da parte dei presenti nell’area identificata, dei soccorritori, coordinandosi con i vari enti e persone che si troveranno sulla scena.

Al fine di verificare quanto sopra saranno inserite nel contesto alcune persone in difficoltà che a causa di problemi fisici o di attacchi di panico non saranno state in grado di muoversi autonomamente.

Le persone in difficoltà saranno truccate e preparate secondo le patologie target dal Gruppo Truccatori e Simulatori di ANPAS.

Questa modalità permette la ricostruzione di casi quasi identici alla realtà, in termini di scenario simulato e di trucco dei pazienti.

Immediatamente al termine della stessa, si terrà un debriefing operativo tra tutti i vari enti intervenuti.

L’attività in Oggetto è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione con la Prefettura di Piacenza.

Rebecchi ha inoltre aggiunto: “un grazie come sempre al Prefetto e a tutto lo staff manageriale della Prefettura, particolarmente attivo e propositivo anche quando si tratta di iniziative atte a testare la reattività e le capacità delle organizzazioni che normalmente intervengono su scenari di emergenza. L’interazione tra vari enti, forze dell’ordine, 118 Polizia Locale, è strategica per la buona riuscita degli interventi che si vivono nella quotidianità. Un ringraziamento ulteriore ai Vigili del Fuoco di Piacenza, che oltre alle evidenti capacità conservano un entusiasmo contagioso.”