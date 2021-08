Sabato 14 agosto, in quel di Podenzano, si è svolto il torneo di padel “Vinco io” con oltre 40 giocatori iscritti. A vincere è stata la coppia formata da Marco Beccari (presidente della Bakery Piacenza) e Fabio Bosi, che ha battuto in finale il duo Orefici-Seletti. Al termine degli incontri grande cena organizzata dallo stand della Vaca Loca: hamburger e spiedini per tutti. L’organizzazione è stata curata da Francesca Gottardo.