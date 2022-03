E’ morto Marco Beccari: si è spento il presidente della Bakery Piacenza dopo una lunga malattia

È morto Marco Beccari, imprenditore e presidente/proprietario della Bakery Piacenza. Innamorato della pallacanestro, ha messo il suo nome nella storia del basket italiano e, soprattutto, piacentino nel corso di un decennio. Si è spento all’età di 56 anni a causa di un tumore nella notte tra il 4 ed il 5 marzo: lascia una moglie e due figli.

Il suo legame con la Bakery Piacenza

I primi passi della Bakery Piacenza, e quindi di Marco Beccari, risalgono al settembre del 2011, quando decide di far sbocciare il suo amore per lo sport in un progetto: una squadra. Nasce così la Bakery Basket, un nome che trae origine dalla realtà industriale di Beccari e che, tramite l’acquisizione del diritto del Basket Roveleto, inizia il suo cammino in C1.

Nel 2011-2012 la Bakery acquisisce il diritto del Basket Roveleto, chiede di essere ammessa al campionato superiore e la Federazione approva: la squadra entra nel campionato di Serie C1. In un solo raggiunge la promozione in Serie B (tramite ripescaggio) e potenzia la propria struttura investendo sul Settore Giovanile.

L’anno dopo, nel 2013-2014, la stagione di Serie B si conclude con un grande successo: la Bakery Piacenza entra a far parte del campionato di Serie A2.

Retrocessione e un nuovo inizio

Una volta raggiunto il sogno i biancorossi tornano subito in Serie B, ma grazie all’entusiasmo di Beccari la società riparte con entusiasmo per un solo obiettivo: riprendersi la Serie A2. Contemporaneamente alla prima squadra, la società prosegue la propria crescita anche a livello giovanile, incrementando numeri e qualità. Inizia l’avventura nel massimo campionato under: l’Under 20 Nazionale. A fine anno la prima squadra si qualifica per i playoff, ma esce in semifinale contro Cento.

Nel 2016-2017, parallelamente al percorso di rafforzamento del settore giovanile, la prima squadra esce nuovamente in semifinale playoff contro Omegna, ma l’anno dopo, nel 2017-18, con il ritorno di due vecchie conoscenze biancorosse (Claudio Coppeta in panchina e capitan Rodolfo Rombaldoni in campo), la squadra vince i playoff e ottiene la promozione in Serie A2 alla Final Four di Montecatini.

Di nuovo in Serie B e Federico Campanella

Dopo la grande gioia, Beccari allestisce una squadra molto forte con Marques Green e Andrea Crosariol, ma la stagione non va per il verso giusto e i biancorossi sono costretti a tornare in Serie B. Legnano vince la decisiva gara5 al PalaBakery e condanna i biancorossi ad una nuova retrocessione.

Dopo la stagione fallimentare in serie A2, la Bakery si rituffa in serie B con un organico che vede il ritorno di Roberto Maggio, Santiago Bruno e Duilio Birindelli. Questo trio d’oro, unito alle abilità di Federico Campanella in panchina, porta subito la Bakery ai vertici della Serie B. Nel mese di marzo però, a causa della pandemia globale, la stagione viene interrotta e, successivamente, annullata.

Dopo la pandemia la Bakery riparte, sempre sotto la guida di Coach Campanella, e tra un tampone e l’altro la stagione si conclude con una doppietta da antologia: la Coppa Italia 2021 e la finale playoff contro Livorno che riporta i biancorossi in Serie A2, per la terza volta in 8 anni.

I giocatori e gli allenatori di Marco Beccari

Una serie di giocatori e allenatori passati alla Bakery Piacenza: Furio Steffè, Marco Sodini, Claudio Coppeta, Federico Campanella, Gennaro Di Carlo. E poi, Matteo Soragna, Rodolfo Rombaldoni, Duilio Birindelli, Riccardo Perego, Nazzareno Italiano, Sani Bečirovič, Andrija Žižić, Marques Green, Andrea Crosariol.