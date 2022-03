Serie B – La Canottieri Ongina vuole ripartire subito: arriva Crema

Ripartire subito è l’obiettivo della Canottieri Ongina, reduce dal ko dello scorso week end nel big match del girone C sul campo della capolista Gabbiano Mantova (3-1). Sabato alle 18 a Monticelli la formazione piacentina – seconda in classifica – ospiterà l’Imecon Crema, in piena lotta per la salvezza. Mentre De Biasi e compagni intendono difendere la posizione-play off. In casa giallonera, a presentare la sfida è il tecnico Gabriele Bruni.

Avversario

L’Imecon Crema è allenata da Tommaso Invernici e si trova al quint’ultimo posto, con +1 sulla zona rossa. Nelle proprie fila, milita l’ex Canottieri Jacopo Filipponi (schiacciatore). Nell’ultimo turno i cremaschi hanno espugnato il campo della “Cenerentola” Policura Lagaris (1-3).

Il turno

Arredopark Dual Caselle-Ks Rent Trentino, Radici Cazzago-Volley Cavaion, Policura Lagaris-Acv Miners, Mgr Grassobbio-Gabbiano Mantova, Canottieri Ongina-Imecon Crema, Valtrompia Volley-Unitrento Volley.

La classifica

Gabbiano Mantova 38, Canottieri Ongina 34, Unitrento Volley 31, Arredopark Dual Caselle 25, Valtrompia Volley 24, Mgr Grassobbio 21, Ks Rent Trentino, Acv Miners 17, Imecon Crema 16, Radici Cazzago 15, Volley Cavaion 14, Policura Lagaris 0.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.