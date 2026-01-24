Marito e moglie aggrediti e legati dai banditi, violenta rapina in una villa di Roveleto: indagini in corso

Momenti di terrore nella notte nei pressi di Roveleto, dove una coppia di coniugi è stata vittima di una violenta rapina all’interno della propria abitazione. Marito e moglie sono stati sequestrati, legati e picchiati da tre banditi entrati in azione con modalità particolarmente aggressive.
Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero immobilizzato le due vittime utilizzando fascette da elettricista, per poi costringerle a subire percosse nel tentativo di farsi consegnare denaro e oggetti di valore. L’azione, tuttavia, è durata poco.
Il sistema d’allarme dell’abitazione si è infatti attivato, facendo scattare immediatamente l’intervento dei carabinieri e dei metronotte. L’arrivo delle pattuglie ha costretto i banditi a darsi alla fuga in fretta e furia, lasciando la casa con un bottino esiguo.
I coniugi, fortemente scossi ma coscienti, sono stati soccorsi e medicati. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili.