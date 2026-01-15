HeArt of Gaza, la mostra alla Biblioteca Passerini Landi dal 20 al 29 gennaio

“HeArt of Gaza” alla Biblioteca Passerini Landi, è in programma la mostra di opere d’arte dei bambini di Gaza. Da martedì 20 a giovedì 29 gennaio 2026, nello spazio espositivo piano terra. Alla presentazione hanno partecipato l’assessora alla Partecipazione del Comune di Piacenza Serena Groppelli, Chiara Caselli e Enrica Sacchi del Coordinamento Piacenza per Gaza e Ludmila Sandu.

“HeART of Gaza”

Racconta le emozioni, i traumi e le paure di bambini e ragazzi di Gaza, che dall’ottobre 2023 vivono la catastrofe sociale, umanitaria e sanitaria che sta lacerando la Striscia di Gaza. Molti di loro hanno perso la sicurezza della propria casa e hanno dovuto affrontare le difficoltà di numerosi sfollamenti, abbandonando la propria comunità e le proprie famiglie. Alcuni hanno perso persone care, altri, purtroppo, hanno perso la vita. Tutti non hanno più avuto accesso al fondamentale diritto all’istruzione, alle cure mediche e all’infanzia.

Il progetto è nato dalla collaborazione tra il palestinese Mohammed Timraz che, insieme alla sua famiglia, ha creato la “Tenda degli artisti”, spazio artistico e di aggregazione a Deir al Balah, in cui sono nati i disegni esposti nella mostra che raccontano la quotidianità di un’infanzia negata, e l’irlandese Féile Butler.

L’inaugurazione si terrà martedì 20 gennaio alle ore 17 presso il Salone Monumentale.

Sarà presente Mohammed Timraz che ha promosso il lavoro con bambine e bambini a Bei Jala.

