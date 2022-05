Martedì riparte l’attività giovanile al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola

Al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola è tutto pronto per la ripartenza dell’attività del Centro giovanile di avviamento al ciclismo su pista. Conclusa la stagione calcistica dell’Us Fiorenzuola in Serie C, l’anello può tornare pienamente a disposizione dei giovani ciclisti delle società del territorio.

Gli allenamenti iniziano martedì (3 maggio) e vedranno il Velodromo Attilio Pavesi aperto due giorni a settimana: il martedì e il venerdì, con due diverse fasce orarie per le categorie. Dalle 15.30 alle 17.15 in pista gli Esordienti, dalle 17.30 alle 19.15 spazio ad Allievi e Juniores. Orari comunque flessibili specialmente da qui al termine dell’anno scolastico.

Come di consueto, per allenarsi in pista con i tecnici e lo staff del Velodromo è necessario effettuare preventivamente l’iscrizione. E’ disponibile l’indirizzo e-mail fiorenzuolavelodromo@gmail.com.