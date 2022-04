Tabbiani post Fiorenzuola – Giana: “Avrei messo la firma per un campionato così” – AUDIO

Si conclude con una sconfitta (ko per 0-2 contro la Giana Erminio) il campionato di Serie C per il Fiorenzuola di mister Tabbiani.

Un campionato comunque straordinario dove i rossoneri hanno centrato l’obiettivo salvezza anticipata con largo anticipo e hanno sognato, fino all’ultima giornata, il traguardo playoff, impensabile ad inizio stagione.

Mister Tabbiani, al termine della gara, è intervenuto ai microfoni di RADIOSOUND per il commento del match e, in generale, del campionato del suo Fiorenzuola

Peccato per il sogno playoff sfumato

E’ un peccato non essere riusciti a fare qualcosa di ancora più grande rispetto a quello che già abbiamo fatto.

Oggi non abbiamo giocato una buona gara contro la Giana Erminio, anche se il gol annullato poteva darci quella spinta in più per cambiare la partita. Luca Tabbiani

Un anno assolutamente positivo per il Fiorenzuola

Ad inizio stagione avrei sicuramente messo la firma se mi avessero detto che sarei arrivato a giocarmi addirittura i playoff all’ultima giornata.

Però secondo me gli obiettivi cambiano anche durante la stagione e io, prima di Mantova, avevo capito che ci saremmo salvati e che avremmo potuto puntare anche a qualcosa di più grande. Luca Tabbiani

Tabbiani-Fiorenzuola anche il prossimo anno

Ho ancora un anno di contratto e io qui sto veramente molto bene.

Questa società, a mio parere, non è ancora arrivata al limite di crescita e ci sono ampi margini di miglioramento. Luca Tabbiani

Qui l’intervista completa a mister Tabbiani dopo Fiorenzuola – Giana