Martelli e accette per abbattere la vetrina, spaccata da 30 mila euro in un negozio di sport a Castel San Giovanni

Armati di accetta e martelli abbattono la vetrina, saccheggiano e si danno alla fuga. I fatti sono accaduti poco prima delle 4 di questa mattina a Castel San Giovanni. Nel mirino dei banditi un negozio di articoli sportivi in via Fratelli Bandiera. I malviventi hanno distrutto la vetrina a colpi di accetta e martello, strumenti trovati poco distanti dal negozio, e una volta entrati hanno saccheggiato l’esercizio, specializzato in ciclismo. Infatti i malviventi hanno sottratto alcuni modelli per un valore totale di 30 mila euro. Forse i ladri sono riusciti anche a manomettere il sistema d’allarme, impedendo ai sensori di allertare in tempo reale i proprietari: l’amara scoperta infatti è stata fatta dai titolari del negozio questa mattina. Indagano i carabinieri.