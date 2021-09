Massimo Caponeri, in arrivo un’altra medaglia d’oro a Piacenza

Gas Sales Piacenza è orgogliosa di annunciare il neocampione europeo Massimo Caponeri, che si unirà allo staff biancorosso.

Classe 1964 inizia la sua carriera nella stagione ’99/2000 sulla panchina del Perugia Volley come Assistente allenatore. A novembre del 2005 sostituisce Piero Molducci diventando Capo allenatore della squadra umbra.

Nel 2013/14 affianca Lorenzo Bernardi come secondo dello Jastrzebski Wegiel (POL) per poi passare dalla stagione successiva insieme a lui all’Halkbank Ankara (TUR).

Alla competizione europea appena conclusa affianca in qualità di Vice il C.T. Ferdinando De Giorgi conquistando la medaglia d’oro con la squadra azzurra.

Caponeri vanta un palmares importante: 3 Supercoppe (2006 – 2008 – 2017), 4 Coppe Italia (2008 – 2009 -2018 -2019), 1 Campionato italiano (2018) e 1 Campionato Europeo (2021).

“Siamo orgogliosi di accogliere Massimo Caponeri nel nostro staff. Quando capitano opportunità bisogna coglierle, e noi non ci siamo fatti trovare impreparati. Sono sicuro che l’innesto del coach toscano e neocampione europeo possa essere un aiuto in più per Bernardi e Botti. Nell’ottica di crescita e consolidamento, Massimo Caponeri rappresenta l’ultimo tassello del progetto stagionale della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, siamo sicuri che la sua esperienza e la recente vittoria europea con gli Azzurri ci permetteranno di alzare ancora di più l’asticella”.