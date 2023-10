Massimo Popolizio al Teatro Municipale il 31 ottobre in “Uno sguardo dal ponte”

Ispirato a un fatto di cronaca e ambientato in una comunità di immigrati siciliani nella New York degli anni ’50, “Uno sguardo dal ponte” di Arthur Miller va in scena a Piacenza con protagonista e regista Massimo Popolizio, uno degli artisti più amati della scena italiana.

Appuntamento al Teatro Municipale martedì 31 ottobre e mercoledì 1° novembre alle ore 21 per la Stagione di Prosa 2023/2024, direzione artistica di Diego Maj, organizzata da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano, Iren, MIC e Regione Emilia-Romagna.

Lo spettacolo

L’emigrato italiano Eddie Carbone, portuale newyorchese, vive a Brooklyn con la moglie Beatrice e la nipote diciottenne Catherine, della quale è morbosamente geloso, essendosene invaghito. Quando ospita a casa sua Marco e Rodolfo, lontani cugini di Beatrice immigrati clandestinamente negli Stati Uniti, non riesce a sopportare che tra la nipote e Rodolfo nasca un reciproco interesse e si convince che il giovane sia omosessuale e stia cercando di farsi sposare per ottenere la cittadinanza americana. Dopo averlo più volte provocato, si rivolge all’Avvocato Alfieri e decide di denunciare sia lui che Marco all’ufficio immigrazione e li fa arrestare. La rivalità avrà un esito tragico e sarà lo stesso Eddie a rimanere vittima della propria ossessione.

L’attore

Massimo Popolizio fa del dramma di Arthur Miller un grande racconto con la recitazione che il teatro richiede, con i ritmi di una serie e con le musiche di un film. Con lui in scena con Valentina Sperlì, Michele Nani, Raffaele Esposito, Lorenzo Grilli, Gaja Masciale, Felice Montervino, Gabriele Brunelli, Adriano Exacoustos. Lo spettacolo è prodotto da Compagnia Umberto Orsini, Teatro di Roma-Teatro Nazionale, Emilia Romagna Teatro ERT/Teatro Nazionale

«Tutta l’azione – spiega Massimo Popolizio nelle note di regia – è un lungo flash-back. Eddie Carbone, il protagonista, entra in scena quando tutto il pubblico già sa che è morto. Per me è una magnifica occasione per mettere in scena un testo che chiaramente assomiglia molto ad una sceneggiatura cinematografica, e che, come tale, ha bisogno di primi, secondi piani e campi lunghi. Alla luce di tutto il materiale che questo testo ha potuto generare dal 1955 (data della sua prima rappresentazione) ad oggi, cioè film, fotografie, serie televisive credo possa essere interessante e “divertente” una versione teatrale che tenga presente tutti questi “figli”. Una grande storia… raccontata come un film… ma a teatro. Con la recitazione che il teatro richiede, con i ritmi di una serie e con le musiche di un film. Ci sarà un ponte, ci sarà una strada e in questa strada dei mobili, che sono la memoria della famiglia Carbone… Arriva l’avvocato Alfieri, la sua funzione somiglia a quella di un coro greco, è presente nel racconto e al contempo è spettatore fuori dalla scena, ci introduce nella vicenda che, non dobbiamo dimenticare, trae origine da un fatto di cronaca nera dal quale Miller fu profondamente turbato».

Ritorno di Popolizio al Municipale

Atteso il ritorno di Massimo Popolizio al Teatro Municipale dove è già stato ospitato nel 2017 con “Il prezzo”, sempre di Artur Miller, di cui firmava la regia ed era protagonista insieme a Umberto Orsini. In precedenza lo avevamo applaudito nel 2009 in “Copenaghen” diretto da Mauro Avogadro e nel 2012 in “Blackbird” diretto da Lluis Pasqual. Era atteso anche nel 2020 con “Un nemico del popolo”, purtroppo annullato a causa della chiusura dei teatri.

Biglietteria

TEATRO GIOCO VITA via San Siro 9 – 29121 Piacenza

Dal martedì al venerdì ore 10-6, sabato ore 10-13. Tel. 0523.315578, e-mail info@teatrogiocovita.it

Il giorno dello spettacolo la biglietteria è attiva anche a partire dalle ore 19 al Teatro Municipale (0523.385721).

Per informazioni: Teatro Gioco Vita, tel. 0523.315578, info@teatrogiocovita.it il sito internet.