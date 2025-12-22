Si presenta in questura per alcune pratiche ma è ricercato per materiale pedopornografico, 54enne arrestato

Nei giorni scorsi si è presentato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza un cittadino pakistano di 54 anni domiciliato in provincia di Piacenza, per chiedere informazioni su alcune pratiche amministrative legate al rilascio del permesso di soggiorno.
Nella circostanza il personale preposto, oltre a svolgere accertamenti sulla persona interessata dalla pratica amministrativa, ha approfondito con specifiche verifiche che hanno permesso di rilevare a suo carico la presenza di un provvedimento restrittivo della libertà personale.
Infatti, il cittadino pakistano risultava essere ricercato per una condanna da scontare di 1 anno e 8 mesi di carcere per il reato di detenzione / accesso a materiale pedopornografico.
L’attività di controllo veniva poi implementata dagli investigatori della locale Squadra Mobile che, esperiti i necessari riscontri ed acclarata la pendenza dell’ordine di carcerazione, con i colleghi dell’Ufficio Immigrazione, hanno eseguito il provvedimento di cattura, conducendo l’arrestato alla locale Casa Circondariale.