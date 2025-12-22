Frontale tra un’auto e un tir sulla via Emilia a Fontana Fredda, un ferito: eliambulanza sul posto e traffico bloccato – FOTO

22 Dicembre 2025
Incidente tra Fontana Fredda e Fiorenzuola lungo la via Emilia Parmense. Il traffico risulta quasi bloccato in direzione Fiorenzuola e procede a rilento verso Piacenza.

Si consiglia di utilizzare la strada provinciale 587, parallela al tratto interessato, che collega Cortemaggiore a Le Mose.

L’incidente

A causa di un incidente stradale è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 9 “Via Emilia” al km 242,000, nel comune di Fiorenzuola D’Arda.

Lo scontro frontale tra un’auto e un autocarro ha reso necessaria la chiusura del tratto per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi da parte delle autorità competenti e la rimozione del mezzo pesante. Nel sinistro si registra un ferito non grave.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, con l’ausilio dell’elisoccorso.

La circolazione è deviata su viabilità alternativa, con indicazioni sul posto.

Sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

