18 Gennaio 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Matinées a Palazzo Farnese dal 25 gennaio al 3 maggio 2026
“Matinées a Palazzo Farnese”, torna dal 25 gennaio al 3 maggio a Palazzo Farnese la rassegna proposta dall’associazione Amici della Lirica. Gli appuntamenti sono gratuiti, con ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili. Si parte domenica 25 gennaio alle ore 10.30 con un tributo a Mozart e Vivaldi.

Il programma

  • Tributo a due geni immortali: Verdi e Mozart – Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 10.30
    A 125 anni della morte di G. Verdi e a 270 anni dalla nascita di W.A. Mozart
    Concerto con arie tratte da opere di G. Verdi e W.A. Mozart
  • Un moto di gioia – Domenica 1 febbraio 2026 alle ore 10.30
    Concerto con arie d’opera e da camera di W.A. Mozart
  • Divertissements – Domenica 1 marzo 2026 alle ore 10.30
    Pagine di Mozart eseguite da due Clarinetti e un fagotto
  • Mozart: un racconto musicale – Domenica 12 aprile 2026 alle ore 10.30
    La vita di Mozart attraverso la Sonata K 331
  • Fantasie e rondò – Domenica 3 maggio 2026 alle ore 10.30
    Concerto con pagine pianistiche di W.A. Mozart
Per informazioni, 333.5320655 o e-mail amiciliricapiacenza@libero.it

