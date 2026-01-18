Serie B – La Bakery resta agganciata, ma stavolta non arriva il colpo contro Lumezzane (80-74)

Sconfitta esterna 80-74 per Bakery Piacenza, superata da LuxArm Lumezzane nel 22esimo turno di Serie B Nazionale. Agli uomini di coach Giorgio Salvemini non riesce il bis della gara d’andata, partita in cui era arrivata la prima vittoria biancorossa sul campo.

Bakery trascinata da una prestazione eccezionale di Luca Giannone, che chiude con 28 punti, ma dopo essere andata sotto anche oltre i 10 punti nella parte centrale di gara, non è abbastanza la reazione decisa dei minuti finali e la lotteria dei tiri liberi sorride ai bresciani, anche dopo il -4 ospite.

La cronaca della gara

La tripla di Giannone dall’angolo, servito da Dore, apre la partita biancorossa: 2-3 dopo i primi punti di casa con Kekovic. Il contropiede di Ricci riporta avanti Piacenza (4-6 dopo 4’), Abba cerca l’allungo, ma arriva il sorpasso bresciano grazie alle due triple di Hrstic. I liberi di Korlatovic valgono il 12 pari, poi Dore risponde a Ohenhen e Angarica e tiene la Bakery attaccata: 20-17 dopo 10’.

Korlatovic segna due volte con qualità a inizio secondo, dalla media e da sotto, ma in difesa è difficile contenere la fisicità dei lunghi di Lumezzane. Siberna e Galassi scavano il primo solco, Bocconcelli si sblocca per il 27-23. Soprattutto Kekovic e Hrstic (13 punti all’intervallo) sono un fattore, Galassi segna per il +10 casalingo (35-25). I liberi di Ohenhen e Deminicis per la prima vera fuga, Dore e Giannone contengono per quanto possibile, ma la bomba di Hrstic sulla sirena fa male: 42-30.

Giannone è il più continuo per i biancorossi anche dopo l’intervallo: 7 punti nei primi 5 minuti per resistere anche dopo la tripla pesantissima di Hrstic (50-38). Il numero 1 non molla, con un altro gioco da 3 punti che ricarica le speranze ospiti. Deminicis riporta Lumezzane avanti di 10, Dore risponde con appoggio e libero per il 54-47. Dopo un’altra tripla di casa, i tiri liberi di Bocconcelli valgono il 59-51 a fine terzo, parziale di 17-21.

Non solo il solito Giannone, anche un super Bocconcelli (tiro in allontanamento e bel gioco da tre punti) portano Piacenza quasi a un possesso di distanza sul 62-58. Qualche errore di troppo, fra falli evitabili e palle perse, rimettono Lumezzane sulla strada dei 10 punti di vantaggio, la Bakery risponde con i liberi di Giannone e gli appoggi di Korlatovic per il 72-66. Si entra nella lotteria dei liberi, con Dore che segna un canestro pesantissimo per il 76-72 a 25 secondi dalla fine. Lumezzane però non sbaglia e porta il distacco fino all’80-74 finale.

Prossimo impegno, domenica 25 gennaio alle ore 18, al PalaBakery contro Fiorenzuola Bees.

LuxArm Lumezzane-Bakery Piacenza 80-74

(20-17, 42-30, 59-51)

LuxArm Lumezzane: Kekovic 8, Hrstic 18, Deminicis 9, Piccionne 8, Siberna 11, Galassi 11, Ohenhen 9, Angarica 6, Ivanovskis N.e, Gelfi N.e, Stefanelli N.e, Valle N.e. All. Ciarpella.

Bakery Piacenza: Dore 13, Giannone 28, Bocconcelli 9, Ricci 10, Abba 2, Morvillo, Korlatovic 12, Borriello, Banella, Beccari N.e, Salvaderi N.e, Scardoni N.e. All. Salvemini.

