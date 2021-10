La Cgil piacentina festeggia 130 anni: il segretario generale Maurizio Landini ospite a palazzo Gotico

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a palazzo Gotico per celebrare l’anniversario dei 130 anni della Cgil di Piacenza,. “La prima sorta sotto i cieli d’Italia” come scrissero le cronache dell’epoca. Per l’occasione, il segretario nazionale Landini sarà a palazzo Gotico alle ore 17:30 (ingresso con invito e greenpass) e verrà intervistato da Giuseppe De Bellis, direttore di Skytg24. L’evento sarà accompagnato da una mostra fotografica che ripercorrerà l’esistenza del sindacato piacentino a partire da quel 23 marzo 1891.

“Un evento che non vuole essere solo memoria storica, ma un momento per progettare il futuro”, spiega il segretario provinciale Gianluca Zilocchi. “Ringraziamo il Comune di Piacenza per averci concesso il salone della città, palazzo Gotico, per celebrare questa ricorrenza”.

I partecipanti saranno a numero chiuso e su invito a causa delle norme Covid, ma l’evento potrà essere seguito sulla pagina Facebook del sindacato.

Come detto, in occasione del 130esimo della Fondazione della Cgil di Piacenza è stata realizzata una mostra sull’archivio fotografico e un video sulla nascita del movimento operaio a Piacenza e in Italia. Entrambi i lavori verranno presentati in anteprima il 29 ottobre e poi resi disponibili a tutti.

“A partire da questo evento, puntiamo a riorganizzare il materiale storico in nostro possesso, quello che metteremo in mostra. Materiale che vorremmo archiviare per poi renderlo fruibile alle scuole, magari dopo averlo digitalizzato”, spiega Ivo Bussacchini, Segretario Organizzativo CGIL Piacenza.