Piacenza calcio, i risultati del settore giovanile biancorosso

Vittoria esterna per la Primavera 4 del Piacenza calcio che si conferma capolista del girone a punteggio pieno. La formazione di mister Tretter batte 1-2 la Pistoiese grazie ai goal di Boffini e Compaore.

“È stata un’ottima partenza dal punto di vista dei risultati, abbiamo messo in mostra le qualità della squadra. Ho a disposizione un gruppo di ragazzi che seguono me e il mio staff e con il quale si può lavorare, perciò mi ritengo soddisfatto dell’inizio di questa nuova avventura. Se devo essere sincero possiamo fare ancora meglio, soprattutto in fase difensiva, io vorrei che i ragazzi esprimano tutto il loro potenziale e proprio per questo so che possiamo migliorare anche sotto questo aspetto”.

Doppia sconfitta sul campo della Pro Vercelli: l’Under 17 di mister Giacobone si arrende nel finale, subendo la rete del decisivo 1-0 all’ottantaseiesimo minuto; giornata da dimenticare invece per l’Under 15 che perde 5-1.

Sconfitta anche l’Under 14 che cade sul campo del Cesena. L’Under 13 invece vince 4-1 (risultato FIGC) contro i pari età del Sassuolo, chiudendo il girone di andata al terzo posto alle spalle di Bologna e Parma. Per quanto riguarda le squadre femminili turno di riposo per Under 17 e Under 15, mentre arriva la prima vittoria nel campionato nazionale per l’Under 12 che si impone 0-3 (risultato FIGC)sul campo del PGS.

PRIMAVERA 4

PISTOIESE – PIACENZA CALCIO 1-2

PISTOIESE: Pinochi, Natali, Ferraro, Piazza (83’ Mauro), De Liso, Seghi, Curumi (71’ Tarantino), Tramacere (58’ Princiotta), Marina (83’ Coppi), Cellai, Nesti. All. Pascali

PIACENZA: Galletti, Cloralio (89’ Fedeli), Ruiz, Villoni, Borsatti, Obhei, Russo (60’ Turra), Boffini, Grossi (46’ Compaore), Ziliotti (81’ Riva), Hrom (60’ Ghisoni). All. Tretter

MARCATORI: 14’ Boffini; 59’ Cellai; 60’ Compaore

UNDER 17

PRO VERCELLI – PIACENZA CALCIO 1-0

PRO VERCELLI: Cucinotta, Barberi, Miradoli (46’ Peritore), Rossi, Mosca, Balocco (72’ Taurisano), Cornetti (46’ Ricotti), Testa (18’ Laria), Coppola (89’ Bisio), Rezzaro, Patruno. All. Melchiori.

PIACENZA: Fossati, Piacentini, Napoletano, Gandolfi, Mantegazza, Travini, Salsa, Ghilardotti (82’ Carollo), Mattioli (46’ Dalcerri), Sollini, Cabella (46’ Bassanini). All. Giacobone

MARCATORI: 86’ Peritore

UNDER 15

PRO VERCELLI – PIACENZA CALCIO 5-1

PRO VERCELLI: Lopes, Matella (49’ Corsi), Stacchino (49’ Bologna), Borghi, Demo (57’ Rabufetti), Megna, Grillini (57’ Savoini), Ronzier (43’ Antonioli), Pigato (43’ Mudaro), Foti, Caporale (49’ Baù). All. Leardi

PIACENZA: Muzio, Parmesani (30’ Maserati), Serdani, Amon (64’ Diawara), Costantini (49’ Granata), Delmiglio, Fichera, Rossi (49’ D’Angelo), Macchitella, Velardi (64’ Montebelli), Riboni (49’ Savoretti). All. Bertolini

MARCATORI: 24’ Caporale; 30’ Foti; 41’ Foti; 57’ Mudaro; 60’ Mudaro; 64’ Macchitella

UNDER 14

CESENA – PIACENZA CALCIO 4-1

PIACENZA: Ticchi, Muzio, Cavalli (Papamarenghi), Carrettoni, Vitale (Pizzi), Asciano, Herzuah (Terzi), Demartini (Hohota), Di Tanto, Desiderato, Spelta (Simeone). All. Chierici

UNDER 13

PIACENZA CALCIO – SASSUOLO 4-1 (risultato FIGC)

PIACENZA: Battini, Polenghi, Piacentini, Granata, Guzzaloni, Ghisoni, Ragno, Guglielmo, Chierici, Di Giacomo, Sanogo, Rusca, Dellagiovanna, Freschi, Caramatti, Chiodaroli. All. Montagna

UNDER 12 FEMMINILE – CAMPIONATO NAZIONALE

PGS – PIACENZA CALCIO 0-3 (risultato FIGC)

PIACENZA: Lodigiani, Laurenzano, Massarenti S., Massarenti B., Gazzola, Ammendola, Aliberti, Merluzzo, Vallara. All. Bocchi