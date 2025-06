MCM a rischio chiusura, presidio dei lavoratori davanti ai cancelli dell’azienda

Un presidio molto partecipato quello che si è svolto nella mattina del 30 giugno, per due ore, davanti ai cancelli della MCM di Vigolzone. I rappresentanti dei lavoratori e le RSU sono in costante contatto con l’assessorato al Lavoro della Regione Emilia-Romagna per dare un futuro alla MCM e soprattutto ai 300 lavoratori coinvolti.

MCM, leader nella produzione di macchine utensili ad alte prestazioni, è controllata al 100% dal gruppo cinese Rifa dal 2014. Secondo un documento interno, emerso da un sito di informazione finanziaria cinese, la controllata italiana sarebbe in difficoltà finanziaria e il CdA avrebbe deliberato la richiesta di fallimento. Ma da allora, tutto tace.

