Oroscopo di luglio transiti e previsioni segno per segno. Ciro Caprino: “Un mese che profuma di cambiamenti”- AUDIO

Orosopo di luglio un mese in cui l’aria profuma di cambiamento e introspezione. Venere e Urano ci spingono verso amori liberi e menti curiose, mentre le retrogradazioni di Nettuno, Saturno, Mercurio e Chirone invitano a rallentare e a guarire nel profondo. La Luna piena in leone prima e poi nuova in Capricorno portano sia radici solide che fuoco creativo. È un mese di ispirazioni brillanti, cuore tenero e sagge riflessioni, come un vento di rinnovamento che risveglia l’anima.

Oroscopo di luglio, segno per segno

♈︎ Ariete

Senti nel sangue il fuoco della Luna Nuova in Leone, come un tramonto estivo. Ricarica le energie con una passeggiata al sole e medita osservando le foglie danzare nel vento. Leggi “Siddharta” di Hermann Hesse per ritrovare l’equilibrio interiore.

♉︎ Toro

Con Saturno retrogrado il richiamo è al profumo della terra umida, Rallenta e gusta una tisana al miele al tramonto. Dedica un momento al giardinaggio o all’arte del tè per ritrovare la pace. Scegli “Walden” di Henry David Thoreau per un viaggio nelle radici della semplicità.

♊︎ Gemelli

Urano nel tuo segno risveglia la tua mente come una brezza fresca . Sfida te stesso a un nuovo hobby creativo o visita un museo d’arte contemporanea. Medita respirando profondamente al mattino, sentendo la luce del sole sulla pelle. Immergiti in “Le città invisibili” di Italo Calvino per nutrire la fantasia.

♋︎ Cancro

Con Venere che giunge da te a fine mese senti il calore di una carezza. Accendi una candela profumata, prepara un bagno rilassante e connettiti con le emozioni profonde. Nel tempo libero? Una serata di poesia sotto le stelle. Rileggi le poesie di Emily Dickinson per un balsamo al cuore.

♌︎ Leone

Sotto la Luna Nuova nel tuo segno sei come un sole d’estate. Danza, canta, risplendi. Medita all’alba davanti a uno specchio e visualizza la tua luce espandersi. Nel tempo libero vai a un concerto o vivi un’esperienza teatrale. Per te “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry, sempre una perla d’ispirazione.

♍︎ Vergine

La retrogradazione di Mercurio invita al profumo di carta e inchiostro. Immergiti nel riordino gentile di casa e di pensieri. Sorseggia una tisana e scrivi un diario per fare chiarezza tra le emozioni. Ti consiglio “La magia del riordino” di Marie Kondo per portare armonia fuori e dentro di te.

♎︎ Bilancia

La Luna piena di metà mese brilla come un cristallo di rocca. Regalati una serata di musica classica e trova il tuo centro danzando a piedi nudi. Oppure dipingi o crea un collage dei tuoi sogni. “La leggerezza dell’essere” di Milan Kundera, per danzare tra le righe della vita.

♏︎ Scorpione

Con i retrogradi sei invitato a immergerti nelle tue profondità come un lago segreto. Medita al chiaro di luna con musica etnica e lasciati cullare. Nel tempo libero? Una notte di stelle con gli amici e lunghe chiacchierate attorno a un fuoco. Per te “Cent’anni di solitudine” di Gabriel García Márquez, un viaggio tra mito e magia.

♐︎ Sagittario

Senti il richiamo del Sole nel fuoco leonino come una cavalcata nei campi dorati. Prendi la bici e vai lontano, goditi un picnic all’aperto o prova una nuova attività sportiva. “Sulla strada” di Jack Kerouac è il compagno perfetto per le tue voglie di libertà.

♑︎ Capricorno

La Luna piena nel tuo segno ti invita al sapore della roccia antica. Medita sulla montagna e trova forza nel silenzio. Nel tempo libero un’escursione o un laboratorio di ceramica per plasmare le tue idee. “Lettere a un giovane poeta” di Rainer Maria Rilke per accarezzare la tua sensibilità nascosta.

♒︎ Acquario

Urano accende scintille nel pensiero come fuochi d’artificio. Sperimenta qualcosa di mai fatto prima: un corso di astronomia, una serata di osservazione del cielo. “Cosmos” di Carl Sagan per ampliare i tuoi orizzonti tra le galassie.

♓︎ Pesci

Nettuno retrogrado canta come un’onda che si infrange sulla riva. Concediti lunghe passeggiate vicino all’acqua, un bagno rilassante e una meditazione con le mani nel cuore. “Il vecchio e il mare” di Ernest Hemingway per navigare tra le emozioni e il coraggio.

Oroscopo di luglio, i transiti nel dettaglio

Venerdì 4 luglio 2025, ore 14:44 — Congiunzione Venere-Urano

Una scintilla di libertà nel cuore: amore e bellezza prendono forme inattese, risvegliando desideri di novità e cambiamento.

4 luglio 2025, ore 17:31 — Venere entra in Gemelli

La dea dell’amore indossa ali leggere e curiose: i sentimenti danzano tra pensieri vivaci e conversazioni giocose.

4 luglio 2025, ore 23:33 — Nettuno Retrogrado

Un richiamo all’introspezione e ai sogni interiori: le illusioni si diradano e la verità spirituale risplende nel profondo.

Lunedì 7 luglio 2025, ore 09:46 —Urano entra in Gemelli

Il genio ribelle cambia dimora: idee folgoranti e innovazioni mentali scuotono le fondamenta della comunicazione.

Giovedì 10 luglio 2025, ore 22:36 — Luna Piena in Capricorno

Una luce argentata su traguardi e ambizioni: è il momento di raccogliere i frutti della nostra disciplina e fermezza.

Domenica 13 luglio 2025, ore 06:07 — Saturno Retrogrado

Il tempo si ripiega su se stesso: invita a riflettere sulle responsabilità e a correggere le fondamenta della nostra vita.

Venerdì 18 luglio 2025, ore 06:45 — Mercurio Retrogrado

Il messaggero alato rallenta il passo: attenzione a malintesi, ritardi nei viaggi e bisogno di rivedere progetti e pensieri.

Martedì 22 luglio 2025, ore 15:30 — Sole entra in Leone

Il re torna al suo trono: energia solare, calore, passione e creatività accendono il cuore di tutti noi.

Giovedì 24 luglio 2025, ore 21:10 — Luna Nuova in Leone

Un nuovo ciclo di fuoco e splendore: semina propositi coraggiosi e segui la voce fiera del tuo cuore.

Mercoledì 30 luglio 2025, ore 16:42 — Chirone Retrogrado

Il guaritore ferito ci invita a guardare le ferite dell’anima con dolcezza, per comprenderle e trasmutarle in saggezza.

Giovedì 31 luglio 2025, ore 05:57 — Venere entra in Cancro

L’amore si fa dolce e protettivo come la luna: i legami si rafforzano tra calore familiare, gentilezza e tenerezza.

Venerdì 1 agosto 2025, ore 01:41 — Sole congiunzione Mercurio

La luce della coscienza e la voce dell’intelletto si fondono: chiarezza, intuizioni e messaggi illuminanti guidano il cammino.

Informazioni e approfondimenti

Informazioni e approfondimenti sulla pagina Facebook di Ciro Caprino “ottimismo assoluto“e sulla pagina youtube cielo in divenire

